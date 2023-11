Exportations : hausse annuelle de 3,2 % entre le 1er et le 10 novembre

Photo : YONHAP News

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel au cours des dix premiers jours de novembre. Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le Service des douanes, le montant des expéditions s’est élevé à 18,24 milliards de dollars.Rappelons que les exportations mensuelles du pays du Matin clair avaient subi des baisses consécutives depuis octobre 2022 jusqu’à septembre dernier. Et le chiffre était enfin reparti à la hausse en octobre. Une première en 13 mois. Le ministère de l'Economie et des Finances prévoit que le chiffre grimpera encore ce mois-ci, en glissement mensuel. Le montant journalier des exportations a également progressé de 3,2 % pour atteindre 2,15 milliards de dollars.Dans le détail. Les ventes de semi-conducteurs à l’étranger se sont accrues de 1,3 % par rapport à la même période de l’année dernière, performance inédite depuis plus d’un an. Pour rappel, elles étaient en baisse lors des dix premiers jours de chaque mois depuis octobre 2022.Par destination, les exportations vers les Etats-Unis, le Vietnam et le Japon se sont multipliés contrairement à celles vers la Chine et l’Union européenne. Les importations ont atteint, quant à elles, 19,98 milliards de dollars, soit une hausse de 1,2 % sur un an. La Corée du Sud a affiché 1,74 milliard de dollars de déficit. Son déficit cumulé sur l’année s’établit à ce jour à 19,85 milliards de dollars.