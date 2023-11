Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont confirmé hier que le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) progressait bien. C’est ce qu’ont évalué Kim Seung-kyum, chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), et Charles Brown, patron de l’état-major interarmées américain, lors de la 48e réunion du comité militaire sud-coréano-américain (MCM) organisé dimanche à Séoul.Les deux hommes ont observé des progrès significatifs, notamment lors de l'évaluation conjointe des capacités et des systèmes liés au transfert d'Opcon menée cette année.Lors de la réunion, Kim et Brown ont également discuté des questions de sécurité majeures, telles que les provocations continues de la Corée du Nord, dont les lancements de missiles et les menaces nucléaires. L’Américain a en particulier tenu à réaffirmer son engagement en faveur d'une dissuasion élargie et d'une défense de la Corée du Sud.En outre, les deux hauts gradés ont partagé leur accord sur l'importance de développer un système de protection combiné plus fort que jamais et ce dans le cadre du traité de défense mutuelle bilatéral.Le MCM se tient chaque année et en alternance à Séoul et à Washington depuis 1978. Objectif : fournir au Commandement des forces combinées Corée-USA, des directives stratégiques et opérationnelles pour la défense de la Corée du Sud et pour discuter des enjeux militaires de l'alliance entre les deux pays.