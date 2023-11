Projet budgétaire : une commission spéciale parlementaire entame l’examen du texte

Photo : YONHAP News

La commission spéciale du budget du Parlement a commencé aujourd’hui à examiner minutieusement le projet de budget pour l’année prochaine.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a mis l’accent sur le bien-être des personnes défavorisées. Il a souligné également qu’il faudrait s’occuper de l’essentiel au lieu de penser à augmenter les dépenses publiques. Quant à la réduction de l’enveloppe dédiée à la recherche et développement (R&D), il a déclaré prévoir ajuster le budget de manière à ce que celui-ci puisse être distribué aux domaines qui en ont besoin.En revanche, le Minjoo, la principale force de l’opposition, a émis des critiques sur ce budget, qui selon lui, a été établi de façon irresponsable et fait disparaître les moteurs de croissance. Le mouvement de centre-gauche a fait part de sa volonté de supprimer les fonds de réserve excessifs et les dépenses inutiles destinées aux relations publiques du Bureau présidentiel de Yongsan. Il a aussi promis de restaurer la part supprimée de l'enveloppe dédiée à la R&D.Une fois le projet conçu au sein de la commission parlementaire, il sera déposé au Parlement et doit être adopté avant le 2 décembre.