Insecticide : la vente augmente de 70 %

Photo : YONHAP News

La vente d’insecticides dans les supérettes ouvertes 24h sur 24 en Corée du Sud est en forte augmentation. D’après les chiffres communiqués, lundi, par CU, l’une des grandes chaînes d’épiceries de proximité du pays, entre le 1er et le 9 novembre, elle a augmenté de 70,3 % en glissement annuel.Selon les régions, c’est à Séoul et à Daejeon dans le centre du territoire, que la hausse a été la plus importante. Ces deux grandes villes sont suivies de la province de Gangwon et celle de Gyeonggi.Les raisons principales de cette augmentation : les moustiques qui s’abritent à l’intérieur depuis la baisse des températures ainsi que l’apparition des punaises de lit. En effet, depuis le débarquement de ces insectes depuis l’étranger, l’entomophobie se répand dans la population.