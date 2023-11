Journée du diabète : un sud-Coréen sur deux a besoin d’un soin

Le 14 novembre, c’est la Journée mondiale du diabète. A la veille de cette journée, créée en 1991 afin de prévenir cette maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a tiré la sonnette d’alarme.D’après les chiffres rendus publics hier, le taux de prévalence du diabète s’est élevé à 13,6 % en 2021 en Corée du Sud. Soit 6 millions d'individus. Quant à celui de l’altération de la glycémie à jeun - des affections intermédiaires entre la normalité et le diabète - de 41,3 %. Du coup, 55 % des habitants du pays du Matin clair nécessiteraient un soin. Pourtant seules environ six victimes sur dix sont au courant de leur maladie et le reste ne se ferait pas soigner.Les médecins recommandent à tous les plus de 40 ans ainsi qu’à tous les plus de 20 ans qui ont un des membres de leur famille atteints de cette maladie de se faire diagnostiquer tous les ans. Pour la prévention, un régime alimentaire sain et des exercices réguliers sont également conseillés à tous.