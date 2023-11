Feuilles d’algues : le montant des exportations franchit le cap des 700 millions de dollars, un record

Le montant des exportations des feuilles d’algues séchées entre le 1er janvier et le 10 novembre s’est élevé à 700,89 millions de dollars. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère des Océans et de la Pêche. Du jamais vu. Avant cela, l’année où le « gim », c’est ainsi qu’on l’appelle ici en Corée, avait été le plus vendu à l’étranger était 2021. Avec 690 millions de dollars.Un peu d’histoire. C’est en 2010 que le seuil des 100 millions de dollars d’exportation a été franchi. A l’époque, ce mets utilisé notamment pour faire du gimbap, le rouleau de riz, était consommé dans 64 pays, mais désormais il charme le palais des consommateurs de 120 nations différentes.Afin de mondialiser davantage ces algues comestibles, les producteurs développent également de nombreux produits dérivés comme des « gim » aux arômes de bulgogi ou de fromage.