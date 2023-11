Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le patron de la Cour pénale internationale (CPI) à Yongsan. Au menu des discussions entre Yoon Suk-yeol et Piotr Hofmanski : la coopération entre la Corée du Sud et la CPI, bien sûr, ainsi que la situation politique dans la région tout comme à l’échelle internationale.A cette occasion, le chef de l’Etat a affirmé que le pays du Matin clair soutenait l’ordre international basé sur les règles comme la liberté, les droits de l’Homme et l’Etat de droit. Tout en remerciant les contributions humaines et financières de Séoul, son interlocuteur a souhaité une coopération plus approfondie.