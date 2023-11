46 pays rejoignent la déclaration sur l’utilisation militaire responsable de l’IA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et 44 autres pays ont rejoint la déclaration politique portant sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) à des fins militaires.Selon le communiqué publié lundi par le département d'Etat américain, les USA se sont engagés, aux côtés de 45 autres nations, à mettre en œuvre cette déclaration. Elle contient dix mesures concrètes destinées à guider le développement et l'utilisation responsables des applications militaires de l'IA et de l'autonomie.Pour Washington, ce texte et les mesures prévues constituaient une étape importante dans la construction d'un cadre international de responsabilité permettant aux pays d'exploiter les avantages de l'IA tout en atténuant les risques.Parmi les 46 signataires de la déclaration figurent notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. En revanche, la Chine, la Russie et la Corée du Nord n'y ont pas adhéré.