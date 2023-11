Météo : le froid va s’atténuer progressivement

Photo : YONHAP News

Le froid glacial va s’adoucir, au fil des heures ce mardi, au pays du Matin clair. Encore très bas ce matin, aux alentours de 0°C sur une bonne partie du pays, le thermomètre devrait remonter à 10°C et plus cet après-midi.Les manteaux chauds, les écharpes et les bonnets étaient toutefois de sortie pour les personnes se rendant tôt au travail. Même si les températures ont repris quelques degrés ce matin par rapport à la veille, elles restent très fraîches. De plus, le vent persiste toujours, renforçant le sentiment de froid. La moitié nord, à l’exception de Gangneung (4°C), n’a pas dépassé les 0°C. Au sud, Gwangju a enregistré 3°C et Busan 4°C. Seule l’île méridionale de Jeju continue d’échapper à ce temps glacial, avec 9°C dès la matinée.Le temps va ensuite s’adoucir d’après les prévisions de Météo-Corée. Plus de 10°C sont attendus : 10°C dans la capitale, 11°C dans le centre, 13°C à Daegu, 14°C à Gangneung et à Busan ou encore 16°C à Jeju.Par ailleurs, le ciel est assez mitigé ce matin. Séoul et le sud-est sont sous le soleil alors que des nuages gris traversent diagonalement du nord-est au sud-ouest le pays. Ces derniers devraient se multiplier et se répandre sur la quasi-totalité du territoire au fil de la journée.