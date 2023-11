La passe d’armes s’intensifie entre le PPP et le Minjoo

Photo : KBS News

Le bras de fer s'accentue entre le parti au pouvoir et la principale force de l'opposition. Le point de désaccord majeur concerne la motion de destitution visant le président de la Commission des communications de Corée (KCC), Lee Dong-kwan, ainsi que deux procureurs, déposée puis retirée la semaine dernière par le Minjoo pour sécuriser son adoption.Le mouvement de centre-gauche a fait savoir qu'il soumettrait de nouveau sa proposition à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière qui s'ouvre le 30 novembre prochain. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a, de son côté, saisi la Cour constitutionnelle pour contester le retrait de la motion en question.Les députés des deux camps n'ont pas manqué d'interroger sur ce sujet le candidat à la présidence de la Cour constitutionnelle lors de l'audition de confirmation de ce dernier, qui s'est tenue lundi. Aux nombreuses questions venant aussi bien des élus du Minjoo que du PPP, Lee Jong-seok s'est toutefois montré prudent considérant qu'il n'était pas pertinent pour lui de donner son avis en tant que candidat.L'amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l'enveloppe jaune », et les trois législations sur la radiodiffusion, adoptés jeudi en fin de journée à l'Assemblée nationale, continuent également de faire polémique entre les deux partis.Le PPP a proposé au président de la République Yoon Suk-yeol d'opposer son veto aux textes en question. Le Minjoo a, quant à lui, appelé la formation au pouvoir à mettre fin à sa politique de refus et à accepter les lois approuvées par le Parlement. Il a également annoncé qu’il mènerait une manifestation appelant à la destitution du chef de la KCC à partir d’aujourd’hui sur la place de Gwanghwamun à Séoul.