Corée du Sud-UNC : réunion des ministres de la Défense à Séoul

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Défense de la Corée du Sud et des pays membres du Commandement des Nations unies (UNC) se sont retrouvés aujourd’hui à Séoul. C’est la première fois qu’une telle réunion est organisée. Le sud-Coréen Shin Won-sik a rencontré ses homologues des 17 nations, dont notamment l'Américain Lloyd Austin.Shin a déclaré que l’UNC était un modèle exemplaire de la solidarité internationale qui s’appuie sur les valeurs universelles comme la liberté, la démocratie et l’Etat de droit. Selon lui, ce rassemblement est une occasion de déployer et solidifier l’union des pays membres face aux menaces de Pyongyang. Et si ce dernier envahit le Sud encore une fois comme lors de la guerre de Corée, la communauté internationale ne pourra que répondre par des mesures répressives.Les nations participantes s’engageront via une déclaration commune à réagir ensemble dans le cas où un acte d’hostilité ou une attaque est mené dans la péninsule coréenne.Par ailleurs, Séoul et l’UNC négocient sur le moyen de dépêcher des officiers sud-coréens au sein de l'état-major du commandement pour renforcer leur coopération. Pourtant, d’après un responsable sud-coréen, l’adhésion de la Corée du Sud en tant que pays membre ne sera pas abordée lors de cette séance, d’autant qu’il s’agit d’une question subtile liée aux intérêts nationaux.