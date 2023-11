Sommet de l’APEC : Yoon compte discuter de la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’entretiendra sur la réaction internationale pour faire face à la collaboration militaire Pyongyang-Moscou lors du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) qui débutera demain à San Francisco aux Etats-Unis. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview accordée à Associated Press publiée aujourd’hui.Yoon Suk-yeol a affirmé que la coopération des deux alliés représentera une menace importante sur la sécurité de la péninsule, de l’Asie du Nord-est et de l’Europe et qu’elle viole l’ordre international basé sur les principes universels.A propos des craintes que la Corée du Nord puisse avoir un mauvais jugement et mener des provocations dans le contexte des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, le dirigeant sud-coréen a estimé que les bravades du régime de Kim Jong-un échoueront à atteindre leur objectif et que ce dernier sera confronté aux représailles immédiates et puissantes de l’alliance Séoul-Washington.Toujours selon le chef de l’Etat sud-coréen, si le royaume ermite parvient à lancer son satellite espion, cela signifiera qu’une étape dans sa capacité à développer un missile balistique intercontinental (ICBM) a été franchie. Dans ce cas-là, des dispositifs plus avancés devraient être élaborés.Par ailleurs, Yoon a expliqué que la visite récente en Corée du Sud du secrétaire d’Etat et du secrétaire à la défense des Etats-Unis avait montré la puissance de l’alliance bilatérale, grâce à laquelle Séoul est doté d’une capacité de réponse et d’une posture de défense écrasantes.Le numéro un sud-coréen a également indiqué profiter de la réunion de l’APEC pour appeler à l’esprit de la solidarité et de la coordination des pays membres pour la liberté du commerce, d'investissement ainsi que la croissance inclusive et durable.