Yoon interdit les ventes à découvert jusqu’à l’élaboration de solutions

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé ce matin interdire les ventes à découvert jusqu’à ce que des solutions fondamentales soient élaborées. Selon lui, il est conscient des préoccupations liées au fait que cette mesure rendra difficile pour la Corée du Sud de rejoindre le MSCI World Index, mais les dégâts sont trop importants, notamment pour les investisseurs individuels.Yoon Suk-yeol a affirmé que cette décision serait bénéfique pour la compétitivité du marché boursier sur le long terme, et que les politiques sont initiées en prenant compte les voix des personnes sur le terrain.Le chef de l’Etat a ensuite exhorté l’Assemblée nationale à accélérer l’adoption des projets de loi étroitement liés à la vie du peuple, évoquant particulièrement le gel des tarifs d’électricité pour les résidences et les PME ainsi que la réduction des prix des produits agricoles et halieutiques à l’occasion de la saison du gimjang, la préparation du kimchi pour la saison hivernale.Dans la foulée, le numéro un a demandé d’approuver la loi spéciale sur l'aménagement urbain des nouvelles villes d’ici un an. D’après lui, cette législation est indispensable pour transformer les vieilles villes en villes du futur. Elle ne concerne pas seulement la reconstruction des logements, mais aussi l’amélioration des conditions résidentielles et la gestion des demandes de déménagement.Yoon a également mentionné la nécessité de la loi sur le recrutement équitable et de la loi sur la symbiose et la dynamisation des quartiers commerciaux locaux.Enfin, à propos du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) aux Etats-Unis demain et de sa visite au Royaume-Uni et en France prévue ce mois-ci, il a expliqué que les discussions qu’il envisage de mener viseraient à contribuer à l’économie du pays.