Hyundai : premier coup de pioche de la première usine entièrement dédiée à la construction de véhicule électrique

Photo : YONHAP News

A Ulsan, une grande ville située dans le sud-est de la Corée du Sud, Hyundai Motor a organisé lundi une cérémonie afin de célébrer le début des travaux pour la construction de sa première usine entièrement dédiée aux véhicules électriques. C’est aussi la première fois en 29 ans que le groupe automobile construit une usine au pays du Matin clair. La dernière était à Asan dans le centre du territoire.D’ici 2025, 2 000 milliards de wons, soit 1,47 milliard d’euros, y seront investis. Sa capacité de production sera de 200 000 unités par an. Et ce sont de grands SUV de la marque Genesis qui seront les premiers à être produits ici.Dans son discours prononcé hier, son président Chung Eui-sun a déclaré que ce site marquera le nouveau départ vers l’ère de l’électrification. Avant de promettre de travailler étroitement avec l'administration régionale pour faire d’Ulsan une ville pionnière en matière de mobilité innovante.Le premier constructeur sud-coréen n’est pas le seul à avoir décidé de fabriquer des voitures dans le sud de la péninsule. Pour ses concurrents étrangers aussi la Corée du Sud semble être un terrain alléchant. Un exemple. La compagnie suédoise Polestar va produire à partir de 2025 ses principaux modèles à Busan, la première ville portuaire dans le sud-est, et ce plus précisément à l’usine de Renault-Corée. Pour son patron Thomas Ingelath, le pays du Matin clair est à la fois doté d’une industrie de batterie de longue histoire et d’une main d’œuvre bien qualifiée.La question qui se pose à présent est : est-ce qu’il y aura suffisamment de demandes ? Car d’après de nombreux experts, l’industrie des véhicules électriques est entrée dans une période de stagnation en raison des prix élevés et des difficultés de recharge. Dans le milieu, on s’attend à ce que la nouvelle usine de Hyundai serve de tremplin pour élever d’un cran la compétitivité des voitures vertes « made in Korea ».