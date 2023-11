Camping : le nombre de terrains s’élève à 3 600

Photo : YONHAP News

Avec la pandémie de COVID-19, les sud-Coréens ont eu un nouveau loisir : le camping. Le nombre de terrains dédiés à cette activité s’est élevé à 3 591. C’est ce que révèlent les chiffres publiés lundi par l’Association du tourisme de Corée (KTA).Il s’agit d’une augmentation de 386 sites en glissement annuel. Notons que leur nombre n’a cessé d’augmenter ces dernières années. De 2 367 en 2019 à 2 534 l’année suivante.Depuis l’apparition du coronavirus, les habitants du pays du Matin clair se sont tournés vers des activités en plein air et celles qui se déroulent dans un endroit privé en famille ou en amoureux.Et même après la fin de la crise sanitaire, ils continuent de faire du camping. Selon les données du ministère de l’Intérieur, le nombre de campeurs s'est élevé à 5,2 millions fin 2021. Ils n’étaient que d’un peu plus de 3 millions en 2017 et d’un peu moins de 4 millions deux ans plus tard.