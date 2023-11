Les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se retrouvent à San Francisco

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont tenu une réunion trilatérale à San Francisco où se déroulera le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) du 15 au 17 novembre.La précédente rencontre entre le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa a eu lieu en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.Dans son discours liminaire, Blinken a déclaré que les trois pays avaient beaucoup de choses à faire ensemble dans le monde, avant de faire savoir qu'ils discuteraient des réponses à apporter face à la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, des mesures de soutien pour l'Ukraine et d'autres questions régionales et mondiales.De son côté, Park a affirmé que la coopération à trois avait atteint un niveau sans précédent depuis le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, son homologue américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Camp David en août dernier. Selon le ministre sud-coréen, les accords atteints entre les trois dirigeants portent un à un leurs fruits. Il a également souligné l'importance de renforcer la coopération entre les nations ayant des positions similaires dans cette ère de la multi-crise, où l'ordre international basé sur des normes est confronté à de nombreux défis.Enfin, Kamikawa a évoqué la situation au Proche-Orient, l'invasion de l'Ukraine par Moscou ainsi que les défis que posent la Chine et la Corée du Nord dans l'Indopacifique. Elle a ensuite insisté sur la nécessité pour Séoul, Washington et Tokyo de rehausser leur niveau de coopération stratégique pour maintenir l'ordre mondial libre et fondé sur les normes.Lors de cette réunion, les trois hauts diplomates ont fait le point sur la mise en œuvre des ententes conclues lors du sommet trilatéral du mois d'août et discuté de leur collaboration face à Pyongyang. Ils ont également échangé sur les questions qui figureront à l'ordre du jour du sommet entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, prévu aujourd’hui à San Francisco.