Washington donne son feu vert provisoire à la vente de missiles SM-6 à Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le département d'Etat a donné mardi son approbation provisoire à la vente à la Corée du Sud de missiles intercepteurs SM-6 et d'équipements associés pour un montant de 650 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé, le même jour, l'Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA), qui dépend du Pentagone.En mars dernier, l'Administration sud-coréenne du programme d'acquisition de la défense (DAPA) avait décidé d'acheter des missiles SM-6 par le biais du programme américain de ventes de matériel militaire à l’étranger (FMS) pour équiper ses destroyers KDX-III utilisant le système Aegis. Par la suite, Séoul avait passé une commande pour 38 engins.Equipés d'un système de guidage actif, les missiles SM-6 sont capables d'atteindre des cibles situées à plus de 400 km. La Corée du Sud s’attend à ce que cette acquisition permette à son armée de mieux faire face aux missiles de croisière et balistiques de sa voisine du Nord.Dans un communiqué, la DSCA a déclaré que cette vente améliorerait la sécurité d'un pays allié majeur qui constitue une force pour la stabilité politique et le progrès économique dans l'Indopacifique, et soutiendrait ainsi les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis. Avant d’ajouter que la vente en question renforcerait les capacités de Séoul à faire face aux menaces actuelles et futures tout en améliorant l'interopérabilité avec Washington et d'autres alliés. En 2022, le pays de l’Oncle Sam avait donné son feu vert à la vente des missiles SM-6 au Japon.Le processus de vente sera déclenché une fois que le Congrès aura donné son approbation finale.