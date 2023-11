Emploi : le nombre de travailleurs augmente de 346 000 en octobre

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux travailleurs a grimpé de 346 000 en octobre en glissement annuel. 28,76 millions de personnes étaient alors salariées en Corée du Sud. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).La création mensuelle d’emplois au pays du Matin clair ne cesse d’augmenter depuis trois mois et ce à un rythme de plus en plus soutenu. Le taux d’emploi pour octobre a même enregistré un niveau jamais atteint, avec 63,3 %.Par tranche d’âge, les plus de 60 ans ont été les plus nombreux à être embauchés en octobre (+336 000). Viennent ensuite les trentenaires (+110 000) et les cinquantenaires (+51 000). En revanche, une diminution a été recensée pour les vingtenaires et les quadragénaires. La baisse chez les moins de 29 ans est due, d’après les analyses du Kostat, à la régression du nombre de jeunes dans la société.Par secteur d’activité, une embellie a été observée dans la santé, les services de protection sociale ainsi que ceux scientifiques et technologiques alors que le domaine manufacturier, les services d’éducation et l’immobilier ont connu un repli.Pour rappel, le nombre de nouveaux postes avait ralenti d’avril à juillet, avec une chute à environ 200 000. Puis, un rebond, en août, a été enregistré, avant que la barre des 300 000 soit refranchie le mois suivant.Par ailleurs, le taux de chômage s’est établi à 2,1 % en octobre. Il s’agit d’une baisse de 0,3 point sur un an.