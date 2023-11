Sommet de l’APEC : Yoon Suk-yeol s’envole cet après-midi pour San Francisco

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'envole aujourd'hui pour San Francisco aux Etats-Unis pour assister au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).Yoon Suk-yeol commencera sa visite par une rencontre avec les expatriés. Il prononcera ensuite un discours au sommet des PDG de l'APEC avant d'assister à la réception de bienvenue du sommet du forum économique intergouvernemental.Le lendemain, le chef de l'Etat prendra part au sommet qui réunit les dirigeants de 21 nations d'Asie-Pacifique sous le thème « Créer un avenir résilient et durable pour tous ». Il assistera également au sommet du Cadre économique indopacifique (IPEF) où sont attendus les leaders de 14 pays dont notamment les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et Singapour.Vendredi, le numéro un sud-coréen participera à un moment de calme, où les dirigeants des pays membres de l'APEC échangeront librement sur divers sujets. Il se rendra ensuite à l'université Stanford pour discuter avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida de la coopération technologique entre leurs pays ainsi qu'avec les USA.Selon certaines sources, le président Yoon pourrait également s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping. A ce propos, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne Kim Tae-hyo a expliqué que le gouvernement était en train d'arranger des sommets bilatéraux avec certains pays, mais que leur nombre et leur nom des intéressés ne peuvent pas être rendus publics pour l'instant.