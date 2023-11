Météo : les températures continuent de remonter, forte amplitude thermique

Photo : YONHAP News

Le thermomètre continue de grappiller quelques degrés de plus. Ce mercredi matin, très peu de villes ont enregistré des valeurs négatives. Séoul a observé 2°C, de même à Daegu, Daejeon 3°C, Gangneung 5°C, Busan 6°C et l’île méridionale de Jeju 10°C.Dans l’après-midi, les températures devraient sensiblement grimper. La barre des 10°C sera franchement dépassée sur l’ensemble du territoire. De nombreuses régions diront même momentanément au revoir au froid. En effet, 15°C sont attendus notamment à Gangneung et dans le sud-est du pays. Jeju devrait quant à elle monter jusqu’à 17°C. Le reste du pays sera compris entre 12 et 14°C.Concernant le ciel, il est assez dégagé ce mercredi. Une aubaine pour les candidats au suneung. A J-1 de l’examen d’aptitude aux études universitaires, ils doivent se rendre aujourd’hui sur le lieu des épreuves. Ceux vivant dans la moitié ouest auront quelques nuages au-dessus de leur tête.En revanche, demain, un temps gris et la pluie vont accompagner les élèves dans l’épreuve qui va déterminer une grande partie de leur avenir. En partant pour le lieu des examens, ils devront non seulement avoir leur pièce d’identité avec eux mais aussi un parapluie.