Projet budgétaire : deuxième réunion du sous-comité d’arbitrage au Parlement

Photo : YONHAP News

La commission spéciale du budget et des comptes de l'Assemblée nationale organise aujourd'hui la deuxième réunion de son sous-comité dédié à l'arbitrage du projet budgétaire. Un examen minutieux sera effectué sur le projet de budget 2024 proposé par le gouvernement, dont le montant s’élève à 657 000 milliards de wons, soit environ 464 milliards d'euros.Le bras de fer devrait se poursuivre entre le parti au pouvoir et l'opposition. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, entend renforcer le soutien aux classes défavorisées et augmenter légèrement l'enveloppe dédiée à la recherche et développement (R&D), dans laquelle des coupes importantes ont été effectuées. Le Minjoo, la principale force de l'opposition, prévoit, de son côté, de réduire radicalement les enveloppes allouées au Bureau présidentiel de Yongsan et au ministère de la Justice, entre autres, au titre des frais des relations publiques et de ceux des activités spéciales.Lors de la première réunion tenue lundi, les deux camps se sont opposés sur les crédits accordés aux activités spéciales du Parquet et au budget du Bureau de la gestion des personnels qui relève du ministère de la Justice.La commission spéciale du budget s'est donné pour objectif de faire voter le projet budgétaire pour l'année prochaine lors de la séance plénière du 30 novembre prochain. La date limite légale pour l'adoption du budget est fixée au 2 décembre.