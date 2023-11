IRBM : Pyongyang teste des moteurs à combustible solide

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué des essais de moteurs à combustible solide pour ses nouveaux missiles balistiques à portée intermédiaire (IRBM). C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la KCNA. Selon l'agence de presse officielle nord-coréenne, le pays communiste a développé des moteurs à combustible solide de forte poussée destinés à équiper ses nouveaux IRBM, et mené avec succès les premiers essais au sol du moteur du premier étage et de celui du deuxième étage, respectivement les 11 et 14 novembre.La KCNA a affirmé que les résultats obtenus étaient satisfaisants et qu’ils avaient prouvé de nouveau la fiabilité et la stabilité de la technologie de conception et de fabrication des moteurs à combustible solide de forte poussée de la Corée du Nord.Le média nord-coréen a également précisé que les tests visaient à évaluer les caractéristiques techniques des moteurs de forte poussée pour ses nouveaux IRBM.Le Bureau général des missiles de Pyongyang a estimé que ces opérations constituaient un processus indispensable pour améliorer la force militaire offensive stratégique du pays dans un environnement de sécurité grave et instable.