Sinuiju-Dandong : reprise du transfert de marchandises par camion

Photo : KBS News

Le transport de biens par camion entre la ville chinoise de Dandong et celle nord-coréenne de Sinuiju a repris. Il s’agit d’une première en trois ans et dix mois, soit depuis la fermeture des frontières du royaume ermite en 2020 suite à l’apparition du COVID-19.Mardi, vers 11h20, un poids lourd blanc est apparu sur le pont du fleuve Yalu, reliant les deux villes frontalières. Un autre rouge y est resté ensuite un moment avant de repartir pour la Corée du Nord. C’est ainsi que ces véhicules circulent entre les deux nations depuis deux jours.Une source spécialisée sur Pyongyang a déclaré que ces camions porte-conteneur transportaient les affaires achetées par les travailleurs nord-coréens durant leur séjour dans l’empire du Milieu. De fait, une notice mentionnant « douane » était affichée sur un poids lourd sortant de la douane de Dandong. Les habitants du quartier ont commencé à déplacer leurs voitures bloquant l’entrée de ce lieu. Un riverain a indiqué que certains d’entre eux avaient été verbalisés, en montrant du doigt des avis de contravention collés sur les véhicules.L’emplacement où sont stockées les marchandises destinées à l'exportation vers la Corée du Nord était vide il y a quelques jours. Pourtant, aujourd’hui, un grand nombre de camions y sont stationnés.De même, le transfert de marchandises par poids lourd devient fréquent sur le pont reliant le xian autonome coréen de Changbai, dans la province de Jilin, et Hyesan, une ville nord-coréenne située à l’extrême nord de la péninsule. Un habitant du district chinois a témoigné que les camions étaient de plus en plus nombreux à entrer sur le continent ces derniers jours.