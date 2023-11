Candidat au poste de chef du JCS : Pyongyang pourrait mener des provocations

Photo : YONHAP News

Le candidat au poste de chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré aujourd’hui que la Corée du Nord pourrait mener des provocations contre le Sud, et, ce pour détourner l’attention de ses habitants, portée sur les problèmes intérieurs, vers l’extérieur.Lors de l’audience de confirmation, organisée ce matin à l’Assemblée nationale, Kim Myung-soo a rappelé que Pyongyang se concentrait sur le développement de ses capacités nucléaires et balistiques. Avant d’ajouter que le régime de Kim Jong-un cherche à trouver une solution face aux sanctions onusiennes à travers une coopération militaire avec la Russie. L’ancien marine a souligné qu’en cas de bravades du pays communiste, il le punirait de manière immédiate et ferme afin qu’il regrette son mauvais choix.Le candidat a fait savoir également qu’il créerait un commandement stratégique comme prévu et concrétiserait les directives liées à la dissuasion élargie.