APEC : Yoon s’envole pour SF pour discuter de l’énergie, de la chaîne d’approvisionnement et de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est envolé, en début d’après-midi, pour San Francisco qui accueille le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Son avion a décollé vers 14h15 depuis l’aéroport de Séoul situé à Seongnam.Son séjour dans la ville californienne débutera par une rencontre avec les expatriés. Yoon Suk-yeol prononcera ensuite un discours au sommet des PDG de l'APEC avant d'assister à la réception de bienvenue du sommet du forum économique intergouvernemental.Les 16 et 17 novembre, le numéro un sud-coréen prendra part au sommet qui réunit les dirigeants de 21 nations d'Asie-Pacifique sous le thème suivant : créer un avenir résilient et durable pour tous.Lors d’un entretien accordé à AP, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan avait déclaré qu’il allait profiter de ce rendez-vous pour appeler à l’esprit de la solidarité et de la coordination des pays membres pour la liberté du commerce, d'investissement ainsi que la croissance inclusive et durable.Aux Etats-Unis, le président Yoon pourrait également s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping. A ce propos, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne Kim Tae-hyo a expliqué que le gouvernement était en train d'arranger des sommets bilatéraux avec certains pays, mais s’est abstenu de donner leurs noms.Si le tête-à-tête entre Yoon et Xi a lieu, cela sera une première en un an depuis le sommet du G20 à Bali. Seront alors à l’ordre du jour, l’activation de la coopération économique bilatérale ainsi que le dossier nord-coréen.