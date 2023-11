Deux bombardiers américains B-52H participent à un exercice aérien conjoint

Photo : YONHAP News

Deux bombardiers stratégiques américains B-52H ont participé aujourd’hui à un exercice aérien sud-coréano-américain, en mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine.L’engin américain a été escorté par des avions de combat F-35A et F-15K, dépêchés par les forces aériennes sud-coréennes, ainsi que par des F-35B et F-16, déployés par celles américaines. Pour rappel, un B-52H avait été envoyé au pays du Matin clair, le mois dernier. Il a participé à un salon de défense, à l’aéroport de Séoul, situé à Seongnam, et à une manœuvre aérienne conjointe.La mobilisation fréquente de ce dernier, capable de transporter des armes nucléaires, peut s’expliquer par le renforcement de la capacité de mettre en œuvre la dissuasion élargie face aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes. Washington a envoyé cette année douze fois ses avions de combat, y compris ses deux bombardiers pour aujourd’hui.Le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué que les deux alliés avaient démontré leur compétence pour réagir immédiatement à toute provocation de Pyongyang. Il a souligné ensuite que leur alliance permettait de maintenir la meilleure position de défense possible, basée sur la dissuasion élargie.Par ailleurs, l’USS Carl Vinson, un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, entrera au port de Busan aux alentours du 21 novembre.