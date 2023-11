Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul ont terminé, pour la deuxième séance de suite, dans le vert. Le Kospi, celui de référence, bondit de 2,20 % et clôture ce mercredi à 2 486,67 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, augmente, de son côté, de 1,91 % et termine la journée à 809,36 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 414,64 wons (-6,88 wons) et le dollar américain 1 301 wons (-27,90 wons).