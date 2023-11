Yoon Suk-yeol rencontre des ressortissants sud-coréens à San Francisco

Photo : KBS

Le président de la République est arrivé mercredi à San Francisco aux Etats-Unis où il participera au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Pour la première étape de sa visite, Yoon Suk-yeol a rencontré des ressortissants sud-coréens dans un hôtel.A cette occasion, le chef de l’Etat a affirmé que San Francisco constituait le point de départ de l'histoire de la communauté coréenne aux USA. Il a rappelé que les premiers immigrés coréens arrivés à Hawaï il y a 120 ans étaient passés par cette ville de la Californie du Nord avant de s'installer sur le continent américain.Le numéro un sud-coréen a également souligné que l'année 2023 marquait le 70e anniversaire de l'alliance Séoul-Washington, avant d'affirmer que les deux pays avaient fait cette année leur premier pas pour ouvrir une nouvelle ère en tant qu’« alliance qui agit ».Le dirigeant sud-coréen n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance pour la contribution des ressortissants au développement des liens sud-coréano-américains. Il a notamment évoqué la présence importante de ses compatriotes dans le secteur des TIC, dans la Silicon Valley et ailleurs. Il leur a ensuite demandé de poursuivre leurs efforts pour contribuer au développement de l'alliance technologique entre les deux nations.Le président Yoon a par ailleurs rappelé la création de l'Administration des ressortissants sud-coréens à l'étranger en juin dernier. Avant d'affirmer que celle-ci permettrait de les relier plus étroitement à leur patrie et de soutenir le développement de leurs affaires à l'international.