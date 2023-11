APEC : réunion entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et japonaise

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et du Japon ont tenu une réunion aujourd'hui à San Francisco, aux Etats-Unis durant laquelle ils sont convenus de coopérer pour répondre aux différentes situations internationales. Une rencontre organisée en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se déroule dans la ville californienne.Park Jin et Yoko Kamikawa ont discuté des questions majeures et des intérêts mutuels entre les deux pays. Ils ont décidé de poursuivre leur coopération pour réagir à la conjoncture internationale critique, comme le dossier nord-coréen, la situation en Ukraine et le conflit armé Israël-Hamas.Les deux hauts diplomates ont également salué les discussions menées lors du dialogue stratégique entre les vice-ministres des Affaires étrangères de Séoul et de Tokyo, qui a eu lieu pour la première fois en neuf ans au début du mois d’octobre. Avant d’ajouter qu’ils continuent de favoriser les échanges à tous les niveaux au sein des autorités diplomatiques.Park et Kamikawa ont également annoncé envisager tenir dès que possible une réunion trilatérale avec leur homologue chinois.