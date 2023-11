Suneung : coup d’envoi dans 1 200 centres d’épreuves

Photo : YONHAP News

L’édition 2024 du suneung, l'équivalent du baccalauréat en Corée du Sud, se déroule aujourd'hui dans quelque 1 200 centres d’épreuves réquisitionnés dans 84 zones régionales sur tout le territoire.Les candidats à cet examen d’aptitude aux études universitaires se sont présentés dans les salles d'examen avant 8h10 ce matin pour répondre à des questions à choix multiples à partir de 8h40. Les épreuves portent sur les disciplines suivantes : le coréen, les mathématiques, l'anglais, l'histoire de Corée, les études sociales ou scientifiques, et enfin une deuxième langue étrangère ou les caractères chinois.La structure de l'examen reste identique à celle de l'année dernière. Cependant, certains changements sont attendus dans le contenu et le niveau de difficulté, d'autant que le gouvernement a décidé, l’été dernier, d'en exclure les questions dites « tueuses », à savoir extrêmement compliquées.Cette année, 504 588 personnes se sont inscrites au suneung, c’est-à-dire 3 442 de moins que l’année dernière. En outre, seulement 64,7 % des candidats sont des lycéens en terminale. Le reste est constitué de redoublants, de multi-redoublants ou encore de détenteurs de certificat d'équivalence de diplôme d'études secondaires. La proportion de ces derniers, soit 35,3 %, est la plus élevée depuis 28 ans.Par ailleurs, contrairement aux trois dernières années, aucune règle de prévention particulière n'a été mise en place contre le COVID-19. Les candidats positifs au coronavirus passent l'examen dans les mêmes salles que les non contaminés. Toutefois, le ministère de l’Education leur a recommandé de porter un masque durant les épreuves et de manger dans une autre salle sur le temps du midi.Les résultats de l’examen seront communiqués aux candidats le 8 décembre prochain.