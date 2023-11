Conseil exécutif de l'Unesco : la Corée du Sud siègera jusqu'en 2027

La Corée du Sud continuera à siéger au Conseil exécutif de l’Unesco jusqu'en 2027.Le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que Séoul avait été élue membre du principal organe décisionnel de l’institution onusienne pour la période 2023-2027 lors de la 42e Assemblée générale de l'Unesco, tenue hier à Paris, en France.Depuis que le pays du Matin clair a été élu pour la première fois membre de ce conseil en 1987, il a occupé ce poste continuellement, sauf entre 2003 et 2007.Le Conseil exécutif de l'Unesco, composé de 58 pays, a le pouvoir de proposer, de délibérer et de décider sur de grands projets et questions administratives.Lors de cette élection, neuf nations, dont la Corée du Sud, se sont présentées pour six postes vacants dans le groupe de la région Asie-Pacifique. Le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, le Sri Lanka et l'Australie ont également été élus.