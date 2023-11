APEC : Yoon appelle à renforcer la connectivité au sein du forum

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a proposé de restaurer la connectivité au sein de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour faire face au défi de la fragmentation en blocs de l'économie mondiale. Il a tenu ces propos dans un discours prononcé lors du sommet des PDG de l'APEC qui s'est tenu mercredi à San Francisco.Le chef de l'Etat a affirmé que cette démarche était nécessaire pour redynamiser l'économie mondiale et pour poursuivre une croissance durable. Pour ce faire, il a d'abord appelé les économies membres de l'APEC à accroître leur connectivité dans le commerce, les investissements, et les chaînes d'approvisionnement. Il a souligné l'importance de renforcer le rôle du forum intergouvernemental en tant que gardien du multilatéralisme commercial. Il a également préconisé d'élaborer des actions préemptives et organisées pour un meilleur fonctionnement des chaînes d'approvisionnement régionales, telles que le développement de systèmes d'alerte précoce.Le dirigeant sud-coréen a en outre insisté sur la nécessité de promouvoir la libre circulation des données à travers les frontières et de réduire les fractures numériques entre les pays. Il a profité de l'occasion pour indiquer que la Corée du Sud préparait une « déclaration sur les droits numériques », composée des normes relatives au développement et à l'usage des technologies numériques.Enfin, le président Yoon a appelé à intensifier les échanges entre les générations futures au sein de l'APEC. Dans la foulée, il a proposé de créer un programme facilitant les voyages des jeunes chercheurs de la région Asie-Pacifique, diplômés en sciences et technologies et qui travaillent dans la R&D.