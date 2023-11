Droits de l’Homme en Corée du Nord : la Troisième commission de l’Onu adopte une résolution pour la 19e année de suite

Photo : KBS

La Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant les violations des droits de l’Homme perpétrées en Corée du Nord et ce pour la 19e année consécutive. Lors d'une réunion tenue hier au siège de l'Onu à New York, la commission chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles a approuvé le texte par consensus, sans vote donc.Par rapport à la résolution de l'année 2022, celle de cette année a pour particularité de comporter une expression relative au récent rapatriement forcé des transfuges nord-coréens par la Chine. En effet, le texte rappelle que la circulation a repris aux frontières nord-coréennes et exhorte tous les Etats membres à respecter le « principe de non-refoulement », interdisant le retour forcé de réfugiés vers un lieu où ils risquent de subir des persécutions.Par ailleurs, la résolution appelle au respect de la Convention onusienne contre la torture et autres peines ou actes cruels, inhumains ou dégradants, s’agissant du traitement des évadés nord-coréens.Enfin, le texte recommande une nouvelle fois au Conseil de sécurité de renvoyer la situation humanitaire nord-coréenne devant la Cour pénale internationale (CPI) et d'imposer des sanctions supplémentaires à l'encontre des responsables des violations des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle.La résolution sera présentée lors de la prochaine séance plénière de l'Assemblée générale de l'Onu, prévue pour décembre.