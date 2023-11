Pyongyang entend lancer une action militaire visible

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont envenimé les tensions militaires à travers la réunion consultative sur la sécurité (SCM) qui s’est tenue lundi dernier à Séoul. C’est ce que le porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense a déclaré dans un communiqué publié aujourd'hui par l'agence de presse KCNA. En mentionnant les accords conclus par les deux nations, notamment la révision de la Stratégie de dissuasion sur mesure (TDS), il a critiqué le fait qu’une telle posture avait pour but d’attaquer son pays.L’officiel nord-coréen a ensuite affirmé que le régime de Kim Jong-un entendait lancer une action militaire dissuasive, stratégique et visible basée sur la capacité de réponse offensive et écrasante. Il a expliqué que cette décision vise à affronter la nouvelle instabilité sécuritaire et les menaces militaires des USA et leurs alliés.De l’avis des experts, ce discours aurait pu être tenu simplement en vue de renforcer la cohésion du peuple dans un contexte où le lancement du satellite espion du royaume ermite a été retardé. Toutefois, il se peut que ce dernier entende justifier son éventuel mouvement militaire imminent. Certains estiment alors que Pyongyang pourrait effectuer une nouvelle provocation le 18 novembre, lors de son « Jour de l'industrie du missile ».En ce qui concerne les résultats de la SCM, le ministère sud-coréen de la Réunification a indiqué qu’il s’agissait d’ententes légitimes pour assurer la paix dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-est face au menace nucléaire de la Corée du Nord.