Météo : journée pluvieuse pour le suneung

Photo : YONHAP News

Espérons que l’esprit des candidats au suneung, l’équivalent du baccalauréat en Corée du Sud, ait été plus dégagé que le ciel de ce jeudi.En effet, le temps est très couvert et même pluvieux à certains endroits en ce jour très important pour des centaines de milliers de lycéens. Dans la matinée, les averses ont touché la moitié ouest et tout le nord. Elles devraient s’étendre sur le reste du territoire dans l’après-midi.En revanche, le froid s’est nettement calmé ce matin. Les températures sont remontées au-delà des 5°C dans de nombreuses villes comme à Séoul, Gwangju ou encore Busan. Au fil de la journée, le mercure a grimpé sauf dans la capitale et sa métropole où il a seulement pris un degré. Ainsi, cette dernière devrait atteindre les 7°C, Daejeon et Daegu, 9 et 10°C respectivement, Gangneung 12°C, Busan 16°C et l’île méridionale de Jeju 17°C. En moyenne, cet après-midi sera plus fraîche que celle de la veille.A noter que Météo-Corée annonce de la neige pour demain sur la majeure partie du pays.