Seventeen : premier groupe de k-pop à donner un discours à l'Unesco

Photo : YONHAP News

Le groupe masculin sud-coréen Seventeen a donné, mardi, un discours lors du forum des jeunes de l’Unesco sur le thème du changement climatique et de l’éducation au sein du siège de l'Unesco basé à Paris. Il s’agit d’une première pour un artiste de k-pop. Les 13 garçons ont souhaité adresser un message d’espoir aux jeunes du monde entier et les encourager à surmonter les difficultés en confessant leurs propres histoires de manière sincère.Lors de son arrivée sur scène, le boys band, connu notamment pour ses dons destinés aux adolescents dans le besoin, a été acclamé par l’auditoire présent dans la salle. A tour de rôle, les chanteurs ont prononcé quelques mots.Seung-kwan a déclaré qu’un petit garçon – qui n’est autre que lui – qui rêvait d’un avenir sur l’île méridionale de Jeju est invité à présent à s’exprimer à l’Unesco. Woozi, pour sa part, a avoué que lui et ses camarades n’ont jamais été frustrés, car ils étaient trop jeunes pour l’être. Joshua a, quant à lui, indiqué accorder une importance particulière à l’éducation en confirmant que celle-ci peut changer les rêves et le monde.L'atmosphère de l'événement était tellement chaude qu'elle rappelait une ambiance de salle de concert. Le site d’inscription, qui a fonctionné selon le principe de premier arrivé, premier servi, a vu affluer environ 3 600 personnes, alors que 550 places seulement étaient disponibles.Loha, une fan de Seventeen, a déclaré que son groupe préféré était vraiment passionné vu son spectacle et qu’il savait bien s’exprimer face à un public. Elle a aussi ajouté qu’il a délivré un message positif et optimiste.Seventeen est certes le premier groupe à avoir pris la parole au siège de l’Unesco, mais pas le pionnier des discours devant des organisations internationales. BTS, mais aussi deux girls bands, Blackpink et aespa, sont déjà montés sur scène.La raison pour laquelle ces institutions invitent de plus en plus de stars de k-pop est, selon les analystes, qu'elles représentent les voix des jeunes du monde entier et constituent l’avant-garde de la diplomatie culturelle.