APEC : Yoon Suk-yeol souligne l’importance des chaînes d’approvisionnement résilientes

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol s’est envolé hier à San Francisco aux Etats-Unis pour participer au sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Son séjour a commencé par une rencontre avec des ressortissants sud-coréens. Lors de cette réunion, il a déclaré que Séoul et Washington développeront la solidarité avec la communauté internationale à travers la coopération, l’innovation et l’inclusion.Au premier jour du sommet de l’APEC, le président de la République s’est concentré sur la diplomatie économique. Il a proposé aux industriels issus de différents pays de renforcer la connectivité entre les investissements, les échanges commerciaux et les chaînes d'approvisionnement afin de faire face aux blocs économiques dans le monde. Il a notamment souligné que les chaînes d’approvisionnement résilientes constituaient la clef du système commercial multilatéral, la priorité de l’APEC.Ensuite, le chef de l’Etat sud-coréen a rencontré le PDG d'Apple, Tim Cook, pour échanger sur des moyens de coopération, avant de s’entretenir avec ses concitoyens qui travaillent dans la Silicon Valley.Pendant son séjour, le président Yoon devrait mener un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants devraient se pencher sur la collaboration économique ainsi que le rôle de Pékin dans les enjeux liés à Pyongyang. Il prévoit également une discussion avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida pour faire le point sur l’économie, la sécurité et la coopération tripartites.