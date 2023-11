Pyongyang et Moscou paraphent un protocole de coopération

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie ont signé un protocole lors de la 10e réunion de leur Comité de coopération commerciale, économique, scientifique et technologique. Selon la KCNA, le rassemblement s’est tenu hier à Pyongyang en présence du ministre nord-coréen des Relations économiques extérieures Yun Jong-ho et le ministre russe des Ressources naturelles Alexander Kozlov.L'agence de presse nord-coréenne a annoncé que les discussions avaient porté sur les moyens de dynamiser et d’élargir les projets de collaboration, faisant suite au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine organisé en septembre dernier. Les détails du protocole n’ont toutefois pas été rendus publics.La KCNA a expliqué que les deux pays s’étaient engagés à promouvoir leur coordination dans les échanges commerciaux ainsi que dans le domaine de la science et technologie à la hauteur de leurs nouvelles relations stratégiques.Ce comité s’est réuni à neuf reprises entre 1996 et 2019.