Le président américain Joe Biden a qualifié le sommet avec son homologue chinois Xi Jinping comme le plus constructif et productif qu’il n’ait jamais eu avec lui. Après quatre heures de discussion, il a déclaré lors de la conférence de presse qu’un progrès important avait été réalisé dans plusieurs enjeux actuels.Biden a expliqué que les deux pays s’étaient notamment engagés à coopérer pour la lutte contre la production illégale de fentanyl, à relancer la communication militaire de haut niveau et à mener un dialogue sur la régulation de l’intelligence artificielle. Les deux hommes se sont également accordés à discuter au téléphone en cas de crise.En revanche, aucun terrain d’entente n’a été trouvé sur la question de Taïwan et la restriction des exportations américaines à destination de la Chine. A ce propos, Xi a critiqué la pression économique exercée par les Etats-Unis, en la qualifiant de « préjudice grave aux intérêts légitimes ».L’empire du Milieu, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a confirmé les propos du dirigeant américain, en indiquant que les deux hommes avaient échangé leurs opinions de manière honnête et profonde sur plusieurs sujets.