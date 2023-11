Photo : YONHAP News

Le magazine économique allemand Capital a publié aujourd’hui, comme chaque novembre, son traditionnel « Top 100 des meilleurs artistes contemporains du monde », le Kunstkompass. Un seul sud-Coréen figure dans cette liste : l’écrivaine Yang Hae-gyu. Elle a été classée à la 93e position, comme l’année dernière.D’autres créateurs artistiques asiatiques sont aussi dans cette liste. Le sculpteur chinois Ai Weiwei, l’artiste plasticienne et poète japonaise Yoko Ono et l’architecte et photographe nippon Hiroshi Sugimoto.Le trône est occupé par le peintre allemand Gerhard Richter. A noter que l’artiste, âgé de 91 ans, monopolise la première place depuis 2003, année lors de laquelle il a intégré ce prestigieux classement.