USA : les étudiants apprennent moins de langues étrangères, sauf le coréen

Aux Etats-Unis, les étudiants ont tendance à moins apprendre de langues étrangères. Pourtant l’engouement pour le coréen est grandissant. Les chiffres sont parlants.D’après les résultats d’une étude que l’Association de la Langue Moderne d'Amérique (MLA) a menée auprès de 2 455 universités américaines, le nombre d’élèves inscrits à un cours de langue, autre que l’anglais, s’est élevé à 1 182 500 en 2021. C’est une baisse de 16,6 % par rapport à 2016.Par langue, c'est l’allemand qui a attiré près de 34 % de moins d’apprentis. Puis viennent l’arabe et le français, avec respectivement moins de 27 et 23 %. Au contraire, plus de 19 000 jeunes se sont initiés au coréen en 2021, soit environ 38 % de plus que cinq ans auparavant.Pour la présidente de la MLA, Paula Krebs, cette augmentation n’est pas due à la hausse des chercheurs ou étudiants spécialisés en coréanologie, mais à l’intérêt grandissant des élèves pour la culture coréenne. L’amour pour la k-pop et les k-drama les amène en effet à apprendre le hangeul.