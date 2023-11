Bière : le montant des importations progresse de 23,6 %

Photo : KBS News

Le montant des importations de bière s’est élevé à 17,35 millions de dollars en octobre. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le Service des douanes. Il s’agit d’une augmentation de 23,6 % par rapport au même mois de l’année dernière.C’est depuis le Japon que la Corée du Sud en a acheté le plus. Au total 7 243 tonnes. Viennent ensuite la Chine, les Pays-Bas, la République Tchèque, l’Allemagne et les Etats-Unis.Notons que le pays du Matin clair n’a importé qu’un peu moins de 2 300 tonnes de bière depuis l’empire du Milieu. Soit une baisse de 42,6 % en glissement annuel. Principale cause : la circulation d’une vidéo dans laquelle on voit un ouvrier de la célèbre brasserie Tsingtao uriner dans une cuve de malt. Cette dernière a sans doute dégoûté beaucoup de consommateurs sud-coréens et les a poussés à opter pour d’autres marques.Côté exportations. La Corée du Sud a vendu un peu plus de 5,7 millions de dollars de bière à l’étranger. Il s’agit d'une progression de 47,7 % par rapport à octobre 2022.