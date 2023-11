APEC : Yoon et Kishida tiennent un sommet bilatéral

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a tenu un sommet jeudi avec le Premier ministre japonais à San Francisco, où se déroule actuellement le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).Yoon Suk-yeol a exprimé sa satisfaction en soulignant que, grâce aux sept rencontres avec Fumio Kishida cette année, une confiance solide a été établie entre les deux pays et que les relations bilatérales se poursuivaient de manière positive. Ce tête-à-tête a eu lieu deux mois après leur dernière entrevue lors du sommet du groupe des vingt (G20) en septembre à New Dehli.Le chef de l’Etat sud-coréen a également indiqué que les échanges bilatéraux avaient été stimulés et que tous les groupes de discussion entre Séoul et Tokyo, convenus lors de la visite de Yoon au Japon en mars dernier, ont été entièrement rétablis. En soulignant que cela permettrait de renforcer la coopération bilatérale, il a déclaré qu’ils continueraient de travailler ensemble pour favoriser une communication étroite dans chaque domaine.Le Premier ministre japonais, de son côté, a exprimé sa gratitude pour le soutien de Séoul pour le rapatriement de 51 Japonais d’Israël via un avion militaire sud-coréen. Il a également évoqué la coopération avec son interlocuteur dans divers secteurs tels que la politique, la sécurité, l’économie et la culture, et a manifesté son espoir de faire progresser davantage ces efforts.Sur le lieu du sommet de l’Apec, le dirigeant sud-coréen a échangé brièvement avec son homologue chinois Xi Jinping. Les deux hommes pourraient eux aussi tenir un sommet bilatéral, mais celui-ci n’a pas encore été confirmé.