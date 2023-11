Météo : fin de semaine sous les premières neiges

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le pays du Matin clair se retrouve sous les nuages, avec de la pluie ou de la neige attendues dans la matinée dans sud-ouet de la péninsule et sur la côte ouest. Ces précipitations devraient s’étendre au reste du pays dans l’après-midi, assombrissant un ciel pourtant clair en début de matinée à Séoul.Dans la zone métropolitaine et dans le Gangwon, elles devraient cesser ce soir. Cependant, dans la région du Jeolla et de Chungcheong, des persistances sont attendues jusqu’à demain matin.Météo-Corée annonce 10 cm de pluie ou de neige dans le nord du Chungcheong du Sud, dans le Chungcheong du Nord et à l’est du Jeolla du Nord. C’est un peu moins dans le reste de ce dernier, avec 2 à 7 cm attendus. Mais attention sur l’île méridionale de Jeju et sur les zones côtières, où des rafales de vent pouvant atteindre plus de 20 mètres par seconde sont à prévoir.Quant aux températures, la relative douceur retrouvée hier fut de courte durée. Il fera maximum 3°C dans la capitale, avec un ressenti plus bas en raison de vents forts et froids. De manière générale, le mercure ne dépassera pas les 12°C sur l’ensemble du territoire.Le week-end se déroulera sous les éclaircies dans la majorité du pays, avec des températures encore mordantes qui devraient s’adoucir dimanche. Ainsi, samedi au pic de la journée, il fera 5°C à Séoul, 9°C à Busan et plus généralement dans le quart sud-est du territoire. On pourra ensuite s’attendre à plus de 10°C à l'échelle nationale, le jour suivant. Les météorologues annoncent entre 13 et 14°C dans le quart nord-ouest et jusqu’à 15°C à Ulsan et dans la province de Jeolla du Sud.