Missiles air-air : Washington approuve provisoirement la vente à Séoul

Photo : YONHAP News

Le département de la Défense des Etats-Unis a provisoirement approuvé la vente de missiles air-air AIM-9X Sidewinder à la Corée du Sud. Il s’agit d’une vente de missiles air-air à courte portée d’un volume d’environ 48 millions d’euros, en réponse à la demande de Séoul.Le Pentagone a dévoilé pour la deuxième journée consécutive l’approbation de la vente d’armes au pays du Matin clair, après celle de missiles intercepteurs SM-6. L’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) a affirmé que cette mesure permettrait de renforcer la capacité de Séoul à faire face aux menaces actuelles et futures, ainsi que d’améliorer l’interopérabilité avec Washington et d’autres alliés.Lors de l’audience de la commission de la défense de la Chambre des représentant, des témoignages ont souligné que le système actuel de défense antimissile américain avait des limites pour contenir les menaces des pays hostiles dont la Corée du Nord. Il a été avancé que des améliorations fondamentales devaient être apportées au système antimissile basé au sol (GBI) pour intercepter les missiles et prévenir les menaces nucléaires visant le territoire américain. Il a également été souligné la nécessité du programme NGI (Next Generation Interceptor), pour neutraliser les missiles dans l’exosphère, et des systèmes de réponse basés dans l’espace.