Les victimes sud-coréennes d’emprisonnement au Nord ne sont pas dédommagées

Photo : YONHAP News

Le dossier des personnes emprisonnées par Pyongyang fait beaucoup de bruit. Alors que les parents d’Otto Warmbier, étudiant américain arrêté en 2016 pour avoir tenté de voler une affiche de propagande dans un hôtel de la capitale nord-coréenne, avaient obtenu un dédommagement d’environ 500 millions de dollars en 2018, la donne est totalement différente pour les victimes sud-coréennes.En mai dernier, en Corée du Sud, un tribunal a rendu un jugement ordonnant au royaume ermite de verser environ 36 000 euros à Kim Seong-tae, qui a été emmené au nord du 38e parallèle en tant que prisonnier de guerre en 1950 et a fait défection en 2001, ainsi qu’à deux autres personnes. Cependant, non seulement Kim, mais aussi les familles de prisonniers de guerre, ayant obtenu gain de cause devant la cour en 2020, n’ont pu recevoir de compensation, faute de moyens d’exécuter le jugement. Malheureusement, Kim est décédé en octobre dernier à l’âge de 91 ans.Dans ce contexte, compte tenu de l’âge avancé des victimes, des voix se font entendre. Selon elles, le gouvernement sud-coréen devrait intervenir rapidement, en remboursant en premier lieu les aînés, puis réclamer ultérieurement son droit à la compensation auprès de Pyongyang.