Cinq ans de prison requis contre le président de Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Le Parquet a réclamé une peine de cinq ans de prison et une amende de 500 millions de wons, soit plus de 355 000 euros, contre le patron de Samsung Electronics. Lee Jae-yong est poursuivi pour des actes illégaux liés à la fusion entre Samsung C&T et Cheil Industries dans le but de renforcer le contrôle du groupe et de garantir une succession stable.Lors du procès qui s’est tenu ce matin à la Cour du district central de Séoul, les procureurs ont déclaré avoir pris en compte le fait que Lee nie les actes répréhensibles, qu’il était le décideur dans cette affaire et que les bénéfices substantiels lui ont été attribués. Selon eux, la méthode de succession des droits de gestion en franchise d'impôt de Samsung à travers l'incident des obligations convertibles d'Everland est connue et le conglomérat a encore réussi sa tentative de transmettre le pouvoir de gestion de ses sociétés gratuitement.Le Parquet a indiqué que le système permettant à l’actionnaire majoritaire de poursuivre l’intérêt privé représentait le facteur principal qui nuit à la compétitivité nationale. Avant d’ajouter que les citoyens ont déployé de multiples efforts pour lutter contre ce problème, mais que paradoxalement le plus grand groupe du pays les a rendus vains.Le patron du géant de l’électronique est également soupçonné de fraude comptable au sein d’une autre filiale, Samsung Biologics.