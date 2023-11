Viande canine : l’exécutif et le PPP entendent entériner une loi spéciale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP) prévoient d’élaborer une loi spéciale pour mettre fin à la consommation de viande de chien dans le courant de cette année. Cette législation interdit l’élevage, l’abattage, la distribution et la vente des canidés dans le but de les consommer. Les chiens seront donc exclus du bétail défini dans la loi sur l’élevage. Un délai de grâce de trois ans sera cependant accordé avant de lancer le contrôle en 2027.Dès l’entrée en vigueur de cette loi spéciale, les individus et entreprises travaillant dans ce domaine devront remettre un plan de suspension de leur activité à l’administration régionale. Les autorités publiques envisagent de fournir des soutiens pour les aider à se reconvertir dans la production d’une autre viande ou l’horticulture. La Corée du Sud compte actuellement 1 150 fermes, 34 abattoirs, 219 sociétés de distribution et 1 600 restaurants relatifs à la cynophagie.L’exécutif et le parti présidentiel ont également annoncé des dispositifs afin d’améliorer la médecine vétérinaire. Ils comptent standardiser les procédures médicales et renforcer l’assurance pour les animaux de compagnie. Les frais devront être notifiés à l’avance pour tous les traitements alors que, précédemment, seules les opérations chirurgicales étaient concernées.