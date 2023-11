Unité Cheonghae : retour après six mois de mission

Photo : YONHAP News

Après six mois de mission, Gwanggaeto le Grand, le destroyer de l’unité Cheonghae est rentré aujourd’hui au port militaire de Jinhae situé dans le sud-est du territoire. Lors de la cérémonie de bienvenue, quelque 670 personnes sont venues l’accueillir : les commandants et les familles des soldats mais aussi le ministre des Océans et de la Pêche Cho Seung-hwan.Ayant quitté la base navale de Busan le 23 mai dernier, cette unité de la Marine a protégé ces derniers mois 610 navires sud-coréens et étrangers contre des menaces pirates. En juillet, elle a également porté secours à un navire malaisien à la dérive en se déplaçant rapidement, à près de 280 km.Le commandant Choi Sung-hyeok a déclaré être fier des membres de l’unité ayant contribué à la paix internationale et espère que ces derniers continueront à défendre les eaux sud-coréennes grâce aux compétences acquises durant la mission.C’est la première fois que Gwanggaeto le Grand a été dépêché pour l’opération de l’unité Cheonghae. Auparavant, ce genre de mission était accompli avec le destroyer Chungmugong Yi Sun-sin. Gwanggaeto est le 19e monarque du royaume de Goguryo. Quant à Yi, l’amiral qui a créé le « bateau tortue » durant les invasions japonaises sous la dynastie Joseon.