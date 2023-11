Sommet de l’APEC : discussions lancées sur le sujet de l’énergie et Yoon enchaîne les tête-à-tête

Photo : YONHAP News

Au deuxième jour du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) à San Francisco, des discussions ont débuté autour de la transition énergétique. Le président sud-coréen a proposé à nouveau de lancer la « Carbon Free Alliance », une plateforme ouverte destinée à promouvoir l’adoption d’énergies sans carbone, y compris le nucléaire et l’hydrogène. Une initiative qui prend en compte la difficulté des pays en développement à se tourner vers l’énergie photovoltaïque ou éolienne. Elle représente aussi une occasion pour les entreprises sud-coréennes spécialisées dans la technologie nucléaire et de l’hydrogène.Yoon Suk-yeol a profité de son déplacement dans la ville californienne pour rencontrer le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Ils ont évalué que les groupes consultatifs entre leurs pays étaient totalement rétablis. Avant de souligner que grâce à leurs multiples rencontres cette année, une confiance solide avait été établie entre les deux voisins et que les relations bilatérales se poursuivaient de manière positive.Les deux hommes se sont également retrouvés avec le président américain Joe Biden, trois mois après leur dernier sommet tenu à Camp David aux Etats-Unis en août dernier. Les trois leaders se sont salués et ont posé ensemble pour la photo.Le numéro un sud-coréen a également eu l’occasion de discuter brièvement avec son homologue chinois Xi Jinping. Il a souhaité obtenir de bons résultats à l’occasion du sommet de l’APEC. Xi, de son côté, a répondu qu’il était sûr de cela, espérant que Séoul et Pékin mènent une coopération conjointe.Ce n’est pas tout. Le président Yoon a enchaîné les sommets avec la dirigeante péruvienne Dina Boluarte et le chef de l'Etat chilien Gabriel Boric. Il a également échangé avec son homologue vietnamien Vo Van Thuong. A cette occasion, Séoul et Hanoï se sont engagés à mener des échanges entre leurs gouvernements et leurs entreprises pour la croissance du commerce extérieur et des investissements dans le secteur des semi-conducteurs et des automobiles.